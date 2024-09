Stand: 26.09.2024 12:16 Uhr Polizei-Großeinsatz nun auch an weiterer Schule in Peine

Eine verdächtige Person hatte am Donnerstagmorgen an einer Schule in Peine einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche schwer bewaffnete Einsatzkräfte fuhren zu der Haupt- und Realschule, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Person befand sich nach Angaben des Sprechers im Gebäude und wurde festgesetzt. Es gebe keine Hinweise auf eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler oder andere Personen. Nachdem der Einsatz beendet werden konnte, sind die Kräfte allerdings zu einer Schule nur rund 600 Meter weit entfernt gerufen worden. Auch dort wurde eine verdächtige Person gesehen. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Dieser Einsatz dauerte gegen Mittag noch an. Mehrere Straßen in Peine sind gesperrt.

