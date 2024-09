Stand: 28.09.2024 07:25 Uhr Polizei-Großeinsätze an Peiner Schulen - keine Gefahr

Zwei vermeintlich verdächtige Person haben am Donnerstagmorgen an Schulen in Peine größere Polizeieinsätze ausgelöst. Zunächst wurden zahlreiche schwer bewaffnete Einsatzkräfte zu einer Haupt- und Realschule gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Straßen in der Peiner Innenstadt wurden gesperrt. Das Schulgebäude wurde von Einsatzkräften abgesucht, dabei wurde auch eine Person angetroffen. Eine Überprüfung ergab laut Polizei, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden hat. Kurz darauf, sind die Kräfte zu einer zweiten Schule nur wenige Hundert Meter weit entfernt verlegt worden. Auch dort war angeblich eine auffällige männliche Person im Umfeld gesehen worden, bei der eine mögliche Bewaffnung nicht auszuschließen war. Bei dem Mann handelte es sich Polizeiangaben zufolge aber lediglich um einen leidenschaftlichen Angler, weswegen er Tarnkleidung trug. Die vermeintliche Waffe war ein Regenschirm.

