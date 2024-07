Stand: 10.07.2024 13:54 Uhr Polizei-Großeinsatz in Braunschweig: Gebäude evakuiert

Wie ein Sprecher der Braunschweiger Polizei mitteilte, sei eine Bedrohung im Bereich der Dankwardstraße gemeldet worden. Weitere Details nannte der Sprecher wegen der laufenden Ermittlung nicht. Es ginge bei der Bedrohung entgegen einiger Medienberichte aber nicht um einen gefährlichen Gegenstand, so der Sprecher. Nach NDR-Informationen soll es sich um eine Bombendrohung in der Braunschweigischen Landessparkasse handeln. Aufgrund des Polizeieinsatzes in der Braunschweiger Innenstadt ist der Bereich zwischen der Münzstraße und dem Bohlweg gesperrt.

Zahlreiche Bus- und Stadtbahnlinien werden umgeleitet, zum Teil entfallen Fahrten heißt es von der Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG). Zudem wurden einige Gebäude, darunter ein Schnellrestaurant und ein Friseur, evakuiert. Die Polizei bittet darum, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2024 | 13:30 Uhr