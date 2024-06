Stand: 20.06.2024 17:11 Uhr Northeimer Matratzenhersteller Breckle nicht zu retten

Der Matratzenhersteller Breckle schließt seinen Standort in Northeim spätestens zum 1. August. Darüber hat das Familienunternehmen die 250 verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, bestätigte der Betrieb auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Im März hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet und 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freigestellt. Verhandlungen mit einem Investor aus Osteuropa verliefen demnach zuletzt ergebnislos. Der Bürgermeister der Stadt Northeim, Simon Hartmann (SPD), zeigte sich entsetzt. Breckle sei ein wesentlicher Arbeitgeber in der Region. Hartmann möchte nun in den Austausch "mit den erforderlichen Akteuren" gehen, "um den Beschäftigten möglichst zeitnah eine berufliche Perspektive am Standort Northeim zu ermöglichen". Das Familienunternehmen Breckle produzierte bis zu 3.000 Matratzen täglich am Standort in Northeim. Zuerst hat die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" über die Schließung berichtet.

Weitere Informationen Matratzenhersteller Breckle aus Northeim insolvent Darüber wurde die Belegschaft am Montag informiert. Am Standort Northeim sind 350 Menschen beschäftigt. (26.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min