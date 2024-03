Stand: 27.03.2024 13:54 Uhr Matratzenhersteller Breckle aus Northeim insolvent

Der Matratzenhersteller Breckle in Northeim hat am Montag beim Amtsgericht Göttingen Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der Insolvenzverwalter einer Anwaltskanzlei aus Hannover dem NDR Niedersachen. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Northeim rund 350 Menschen, die am Montag über die Situation informiert wurden. Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Die Produktion soll demnach zunächst fortgesetzt werden. Von der Insolvenz betroffen seien vier Unternehmensbereiche, darunter auch die Schaumstoffherstellung. Breckle produziert laut "Wirtschaftswoche" auf 80.000 Quadratmetern Fläche jährlich rund 3.000 Matratzen. Damit zähle das Unternehmen zu den europaweit größten Herstellern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min