Stand: 06.12.2024 11:56 Uhr Northeim: Mann fährt gleich zweimal am Tag betrunken Auto

Die Polizei hat einen Mann in Northeim zweimal an einem Tag betrunken am Steuer erwischt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen die Einsatzkräfte auf den Fahrer aufmerksam gemacht. Sie kontrollierten den 69-Jährigen und stellen bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille fest. Der Mann gab zu, auf einem Parkplatz Wodka getrunken zu haben. Die Beamten nahmen dem 69-Jährigen den Führerschein ab und verboten ihm, weiter Auto zu fahren. Acht Stunden später war der Mann laut Polizei dann allerdings wieder mit seinem Auto unterwegs. Diesmal ergab der Alkoholtest 0,9 Promille. Die Polizei hat zwei Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Weitere Informationen Alkohol und Cannabis am Steuer: Philippi für vollständiges Verbot Auch nach Cannabis-Konsum will Niedersachsens Gesundheitsminister eine Null-Toleranz-Grenze. Der ADAC sieht strengere Regeln kritisch. (26.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min