Stand: 27.09.2024 08:58 Uhr Bewusstloser Autofahrer gerät in Northeim in Gegenverkehr

Am Dienstagmorgen ist ein 21-jähriger Autofahrer in Northeim auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei Northeim am Mittwoch mitteilte, war der Fahrer eigenen Angaben zufolge während der Fahrt bewusstlos geworden. Eine 26-jährige Autofahrerin habe ihm nicht mehr ausweichen können. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander. Der 21-Jährige wurde dabei leicht, die 26-Jährige schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.09.2024 | 09:30 Uhr