Northeim: Autofahrer droht mit Schlägen, als er überholt wird

Die Polizei musste am Dienstag bei Northeim zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Auf der L572 wollte ein 31-jähriger Mann ein anderes Auto überholen. Während er überholte, beschleunigte dann laut Polizei das andere Auto, welches von einem 51-jährgien Einbecker gefahren wurde. Der 31-jährige hat deshalb auf die Bremse getreten und das Überholmanöver abgebrochen. Auch der 51-jährige ging daraufhin in die Eisen. Letztendlich schaffte es der 31-jährige, zu überholen. In der Northeimer Ortschaft Stöckheim überholte der 51-jährige und bremste den anderen Autofahrer aus. Die beiden Fahrer gerieten laut Polizei in Streit, der 51-jährige drohte mit Schlägen. Die Polizei konnte die Situation wohl beruhigen. Der 51-jährige Einbecker nun wegen Nötigung und Bedrohung verantworten, heißt es von der Polizei. Ob zusätzlich die Fahreignung des 51-jährigen überprüft wird, konnte die Polizei nicht sagen.

