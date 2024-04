Stand: 04.04.2024 08:31 Uhr Neugierig mit Streifen: Wildschwein-Babys wuseln durchs Gehege

Der Wildpark Hardegsen (Landkreis Northeim) meldet Nachwuchs bei seinen Wildschweinen. Die Mutter, Bache "Isolde", sei zwar noch recht neu im Park gewesen, habe in Eber "Igor" aber schnell einen Partner gefunden. Das Ergebnis der Zuneigung zeige sich nun quirlig, neugierig und gestreift - in Form von sieben Wildschwein-Frischlingen. Das bestätigte der Tierpark dem NDR in Niedersachsen. Zuerst hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" berichtet. Neben den Wildschweinen gibt es laut Wildpark auch bei den Zackelschafen zwei Lämmer und bald werde Nachwuchs bei den Mufflons erwartet. Den Wildpark Hardegsen gibt es seit 1965, das zwölf Hektar große Gelände beherbergt mehr als 100 Tiere.

