Stand: 15.01.2024 09:34 Uhr Neuer Gesundheitspark in Bad Gandersheim wird eröffnet

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) wird am Montag der Gesundheitspark eröffnet. Es handelt sich um ein regionales Gesundheitszentrum, das die geschlossene Helios-Klinik teilweise ersetzt. Gemeinsam betreiben wollen es die Göttinger Uniklinik, der Landkreis Northeim und die Stadt Bad Gandersheim als Gesellschafter. Das Gesundheitszentrum soll nach Angaben der Betreiber kleiner als ein normales Krankenhaus sein. Es gibt zum Beispiel auch keine Notaufnahme. 25 Betten stehen den Angaben zufolge bereit, Ärzte und Ärztinnen wurden eingestellt, ebenso Pflegepersonal. Federführend ist die Göttinger Uniklinik. Das Angebot richtet sich an volljährige Patientinnen und Patienten, die kurzzeitig stationär aufgenommen werden müssen. Außerdem kommen 25 Plätze für Psychiatriepatienten hinzu. Das Land Niedersachsen fördert das Regionale Gesundheitszentrum mit bis zu zwei Millionen Euro.

