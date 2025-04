Stand: 14.04.2025 14:36 Uhr Neuer Batteriespeicher in Einbeck soll Stromnetz stabilisieren

In Südniedersachsen entsteht ein weiterer großer Batteriespeicher. Die Anlage in Einbeck (Landkreis Northeim) soll helfen, das Stromnetz zu entlasten. Gerade Wind- und Solarstrom stünden nicht immer dann zur Verfügung, wenn sie gebraucht würden, so die Betreiber Rheinenergie und SMA Altenso. Der Speicher nehme deshalb überschüssige Energie auf und gebe sie ab, wenn die Nachfrage hoch sei. Anfang kommenden Jahres soll der 3.000 Quadratmeter große Stromspeicher mit seinen 16 Batterie-Modulen in Betrieb gehen. Er könne 64 Megawattstunden Energie speichern, das sei genug für rund 2.600 Haushalte am Tag, hieß es. Deutschlandweit gibt es gut 1,8 Millionen dieser Energiespeicher - ihre Anzahl hat sich seit 2022 verdoppelt.

Weitere Informationen Riesiger Batteriespeicher: Bauarbeiten in Alfeld beginnen Das Projekt wurde mehrfach verschoben. Als die Anlage vor zwei Jahren geplant wurde, sollte sie die größte Europas werden. mehr 1 Min Braunschweig: Ärger um Riesen-Windräder In Geitelde sollen vier neue Windräder die alten ersetzen. Die neuen sind mit 266 Metern mehr als doppelt so hoch wie die alten. 1 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.04.2025 | 15:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom