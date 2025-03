Riesiger Batteriespeicher: Bauarbeiten in Alfeld beginnen Stand: 24.03.2025 13:03 Uhr Nachdem das Projekt mehrfach verschoben wurde, sind die Bauarbeiten für einen Batteriespeicher in Alfeld gestartet. Ursprünglich sollte es der größte Energiespeicher Europas werden.

Zunächst geht es den Verantwortlichen zufolge darum, den Boden auf dem Gelände in Alfeld im Landkreis Hildesheim für den eigentlichen Bau vorzubereiten. Aufgrund eines leichten Gefälles werde das Gelände im ersten Schritt planiert und geebnet, hieß es. Ab Herbst sollen dann etwa 100 Batteriecontainer angeliefert werden, sagte Adrian Kapsalis, Geschäftsführer des Herstellers Kyon Energy. Ein Batterieblock sei ungefähr so groß wie ein Schiffscontainer. Das erkläre auch die enorme Speicherkapazität.

Speicher geht ein Jahr später als geplant ans Netz

Mit dem Strom aus der Anlage könnten Kyon Energy zufolge eine Million Haushalte eine Stunde lang versorgt werden. Als die Planung vor zwei Jahren begann, wäre der Energiespeichers noch einer der größten in Europa gewesen. Inzwischen sind größere Anlagen geplant. Laut Kyon Energy sollte der Bau in Alfeld eigentlich im vergangenen Jahr beginnen und der Speicher Ende dieses Jahres ans Netz gehen. Das verschiebe sich aber um etwa ein Jahr, so das Münchner Energieunternehmen. Gründe seien Lieferprobleme und ein Betreiberwechsel.

