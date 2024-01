Stand: 31.01.2024 14:59 Uhr Nach versuchtem Tötungsdelikt: 66-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Lauenförde (Landkreis Holzminden) sitzt ein 66 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit. Ein 48-Jähriger war am Montagabend durch einen Schuss auf offener Straße schwer verletzt worden. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus - Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Polizei nahm den 66-jährigen Tatverdächtigen demnach wenig später in der Nähe seiner Wohnung in Beverungen (Landkreis Höxter) in seinem Fahrzeug fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise, dass Täter und Opfer sich kannten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.01.2024 | 13:30 Uhr