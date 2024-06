Stand: 17.06.2024 08:16 Uhr Nach Unfall: Betrunkener lässt Transporter in Graben liegen

Ein verlassener Transporter hat am Sonntagmorgen für einen Polizeieinsatz im Landkreis Goslar gesorgt. Ein Zeuge hatte den Wagen an der Kreisstraße 1 zwischen Langelsheim und Jerstedt im Straßengraben bemerkt. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Die Polizei ermittelte daraufhin den Fahrzeugführer und traf diesen zu Hause an. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,55 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Goslar bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer (05321) 339 0 zu melden.

