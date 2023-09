Stand: 28.09.2023 16:29 Uhr Nach Streit: 32-Jähriger fällt von Traktor und stirbt

In Ottenstein (Landkreis Holzminden) ist am Mittwochabend ein 32 Jahre alter Mann von einem fahrenden Traktor gefallen und gestorben. Laut Polizei hatte er sich im Vorfeld mit einem anderen Mann gestritten, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein 20-Jähriger ging dazwischen und wollte den 32-Jährigen mit dem Traktor nach Hause bringen. Als Beifahrer stand der Mann auf Leiter außen am Traktor, von der er stürzte. Dabei verletzte er sich am Kopf. Ein Notarzt stellte nach Reanimationsversuchen den Tod fest. Warum der Mann fiel und woran genau er starb, war zunächst unklar. Gegen den Traktorfahrer ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Tötung.

