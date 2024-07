Nach Festnahme in Seesen: Prozess um Mord an Schülerin beginnt Stand: 16.07.2024 08:06 Uhr Ein 18-Jähriger soll seine Ex-Freundin in einer Schule in St. Leon-Rot getötet haben. Auf der Flucht war er in Seesen mit einem Auto zusammengestoßen und wurde festgenommen. Nun beginnt der Prozess.

Fast sieben Monate nach der Festnahme in Seesen (Landkreis Goslar) steht der 18-Jähriger seit Dienstag vor dem Landgericht in Heidelberg. Der junge Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einer Schule in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) mehrfach mit einem Fleischmesser auf seine Ex-Freundin eingestochen haben. Unter anderem soll er die Schülerin im Nacken und in der Herzgegend verletzt haben. Die 18-Jährige war noch am Tatort auf dem Schulgelände verstorben. Nach dem Tod der Schülerin war der Angeklagte mit einem Auto Richtung Norddeutschland geflohen.

Videos 1 Min Schülerin in Baden-Württemberg getötet: Festnahme bei Goslar Der mutmaßliche Täter - ebenfalls 18 Jahre alt - flüchtete mit einem Auto. In Niedersachsen konnte er festgenommen werden. (25.01.2024) 1 Min

Schwerer Unfall auf der Flucht

In Seesen (Landkreis Goslar) war der 18-Jährige - verfolgt von der Polizei - mit mindestens 100 Kilometern pro Stunde frontal mit einem abbiegenden Auto kollidiert. Der Fahrer des anderen Wagens wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Deshalb ist der junge Mann nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ein Urteil soll am 15. August fallen.

