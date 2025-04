Stand: 20.04.2025 11:37 Uhr Nach Dachstuhl-Brand in Ingeleben: Haus einsturzgefährdet

In Ingeleben (Landkreis Helmstedt) hat am Samstagmorgen der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Zeugen gegen 5.20 Uhr einen Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl demnach bereits in Flammen. Für die Löscharbeiten seien mehrere Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerk (THW) angefordert worden. Experten hätten die Stabilität des stark beschädigten Gebäudes überprüfen müssen. Laut Feuerwehr ist das Haus nun einsturzgefährdet. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Angaben zur Brandursache gab es nicht.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min