Stand: 03.12.2024 15:44 Uhr Banküberfall scheitert: Mitarbeiter überwältigt den Täter

Am vergangenen Donnerstag hat es in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) einen ungewöhnlichen Banküberfall gegeben. Nach Angaben der Polizei betrat gegen 17 Uhr ein 74-jähriger Mann die Bank und bedrohte die Angestellten mit einer Metallstange und einer täuschend echt aussehenden Pistolen-Attrappe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei rechnete er jedoch nicht mit der Entschlossenheit eines 61-jährigen Bankmitarbeiters. Dieser nutzte einen günstigen Moment, überwältigte den bewaffneten Mann und brachte ihn zu Boden. Zusammen mit einem Kollegen konnte er den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wie die Beamten berichten. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Er wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Hann. Münden vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Pistole um eine Attrappe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.12.2024 | 06:00 Uhr