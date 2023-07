Stand: 11.07.2023 10:27 Uhr Nach Armbrust-Attacke in Peine: Polizei durchsucht Bauernhof

Nach einer Armbrust-Attacke in Peine hat die Polizei einen landwirtschaftlichen Betrieb in Edemissen (Landkreis Peine) durchsucht. Der Einsatz im Ortsteil Eickenrode stehe im Zusammenhang mit der Tat vom 17. Juni am Bahnhof, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen erfolgte der Polizeieinsatz im Wohnhaus des mutmaßlichen Täters. Das zuständige Amtsgericht Hildesheim erließ laut Polizei einen Durchsuchungsbeschluss. Ziel sei es, Beweise zu sichern. Weitere Details gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Am Peiner Bahnhof war ein 22-Jähriger mit einer Armbrust gezielt verletzt worden. Ein 29-Jähriger gestand die Tat. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Hildesheim versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2023 | 14:30 Uhr