Stand: 17.10.2024 10:44 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Uslar nach Unfall mit Traktor

Bei einem Unfall im Weserbergland ist am Mittwochnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Traktorfahrer den Biker übersehen, als er bei Uslar nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 27 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 11.000 Euro. Die Landstraße zwischen Schoningen und Verliehausen war für mehrere Stunden gesperrt.

