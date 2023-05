Mit 40 Autos und 500.000 Euro: Autohändler nach Insolvenz abgetaucht Stand: 25.05.2023 17:08 Uhr Ein Autohändler aus Helmstedt soll mit 40 Autos abgetaucht sein. Die habe er zuvor von Privatleuten in Kommission genommen, sagte der Insolvenzverwalter. Im Tresor fehle zudem eine halbe Million Euro.

Im Internet wirbt das entsprechende Autohaus mit dem Titel "Bester Autohändler" 2022 und 2021, ein Foto zeigt ein relativ neu aussehendes Geschäftshaus, im Hof stehen jede Menge Autos. Nun ist der Hof so gut wie leer - und vom Händler fehlt jede Spur. Das Autohaus war offenbar in Schieflage geraten, doch der Chef stellte keinen Insolvenzvertrag. Mittlerweile ist das Amtsgericht Wolfsburg eingeschritten und hat den vorläufigen Insolvenzverwalter Tobias Hartwig eingesetzt. Bei ihm läute das Telefon fast pausenlos, sagte er dem NDR in Niedersachsen am Donnerstag. Auch bei der Polizei Helmstedt gehe eine Anzeige nach der anderen ein, so ein Sprecher. Sie stammten von Kunden des Autohauses.

Autos in Kommission genommen - nun sind sie weg

Der Autohändler hatte Fahrzeuge von Privatkunden angenommen und sie in deren Auftrag zum Verkauf angeboten. 55 solcher Autos sollten noch auf dem Hof in Helmstedt stehen, sagte Hartwig. Aber es seien nur noch 15 Wagen. Auf der weiteren Suche nach Vermögenswerten stieß der Insolvenzverwalter auf das Kassenbuch. Demzufolge sollte im Tresor des Autohauses noch eine halbe Million Euro liegen. Aber Fehlanzeige: Hartwig fand darin nur ein paar Münzen.

Insolvenzverwalter: Händler seit Wochen nicht im Laden gesehen

Nicht nur plötzlich autolos gewordene Kunden riefen den Insolvenzverwalter an, sondern auch Kunden, die ihre Reifen dort eingelagert hatten. Die wollten wissen, was los sei, sagte Hartwig. Demnach wurde der Autohändler seit Wochen nicht in seinem Laden gesehen. Er gehe auch nicht ans Telefon. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen Betrugs und Untreue.

