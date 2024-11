Stand: 07.11.2024 12:22 Uhr Messerstiche in Gifhorn - Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Abend des 31. Oktober in Gifhorn einen 38-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Seit heute befindet sich der Mann in Untersuchungshaft, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim NDR 1 Niedersachsen mit. Der 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, nachdem er gestern festgenommen worden war. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Das 38-jährige Opfer musste notoperiert werden. Hintergrund des Angriffs soll nach bisherigen Ermittlungen ein Streit zwischen den Männern gewesen sein. Der Beschuldigte soll zuvor Jugendliche geschlagen haben. Die verständigten den 38-Jährigen, einen Vater der Betroffenen.

