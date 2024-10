Messerattacke in Vechelde-Vallstedt: Vier Menschen schwer verletzt Stand: 20.10.2024 08:58 Uhr Bei einem Messerangriff im Landkreis Peine sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Angreifer habe am Nachmittag drei Männer sowie eine 48-jährige Frau am Straßenrand im Vechelder Ortsteil Vallstedt attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Wie die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtete, waren die Opfer dabei den Gehweg zu fegen oder befanden sich in ihren Vorgärten, als sie attackiert wurden.

Festgenommener bislang nicht vorbestraft

Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Peine habe sich noch vor Ort von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen. Nach ersten Vernehmungen hat die Polizei Hinweise darauf, dass er psychisch krank sein könnte. Bislang ist der Mann nicht vorbestraft. Sowohl er als auch die vier Angegriffenen sind Deutsche.

Alle Opfer außer Lebensgefahr

Die verletzten Männer sind 18, 66 und 73 Jahre alt. "Alle vier Opfer sind außer Lebensgefahr", sagte der Polizeisprecher am Abend im Gespräch mit NDR.de. Mehrere Rettungswagen sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu bringen.

