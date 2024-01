Messerattacke in Schöningen: Frau mit Stichen schwer verletzt Stand: 30.01.2024 16:24 Uhr In Schöningen (Landkreis Helmstedt) gab es am Dienstagmorgen eine Gewalttat. Laut Polizei soll ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Schützenbahn eine Frau niedergestochen haben.

Demnach entdeckte eine Zeugin die blutende 33 Jahre alte Frau gegen 8.05 Uhr auf der Straße in der Nähe eines Kiosks. Die Zeugin alarmierte Polizei und Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Ärzte nicht, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht.

Verdächtiger ist Ex-Partner des Opfers

Verdächtigt wird den Angaben zufolge der von der Frau getrenntlebende 38 Jahre alten Ex-Partner. Der 38-Jährige stellte sich am Nachmittag der Polizei in Hannover. Die gemeinsamen Kinder hätten sich nicht in der Wohnung befunden und seien in Obhut des Jugendamtes, hieß es.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min