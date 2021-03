Stand: 09.03.2021 11:36 Uhr Maskendeals: CDU-Abgeordneter aus Göttingen involviert

Die Maskenaffäre in der Union hat jetzt auch Göttingen erreicht. Laut Spiegel soll der CDU-Bundestagsabgeordnete Güntzler als Geldeintreiber bei einem Maskendeal aufgetreten sein. Der Politiker sagte dem NDR, er habe lediglich einen Brief an Gesundheitsminister Spahn (CDU) geschrieben, warum 400.000 gelieferte Masken einer Berliner Firma noch nicht bezahlt wurden. Ein Freund habe ihn auf den Fall aufmerksam gemacht. Er habe weder Geld für den Brief bekommen, noch einen persönlichen Bezug zu dem Maskenlieferanten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.03.2021 | 06:30 Uhr