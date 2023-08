Stand: 07.08.2023 12:07 Uhr Mann manipuliert Amazon-Geräte und verkauft sie für 48.000 Euro

In Göttingen muss sich ab Mittwoch ein Mann wegen mutmaßlich manipulierter Fernseh-Abos vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage soll der 32-Jährige damit 48.000 Euro verdient haben. Zwischen 2017 und 2020 habe er Amazon Fire-Sticks und Fire TV Boxen so manipuliert, dass sich damit das Pay-TV Programm von Sky Deutschland kostenlos empfangen ließ - und zwar durch einen sogenannten Jailbreak, also das Umgehen der gesperrten Rechte auf den Geräten. Die manipulierten Geräte soll der Mann anschließend bei bei der Verkaufsplattform ebay verkauft haben. Das wäre ein Verstoß gegen das Urheberrecht und könnte mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden. Der Mann lebte zum Tatzeitpunkt in Moringen im Landkreis Northeim, so eine Gerichtssprecherin. Inzwischen wohne er im Landkreis Holzminden.

