Mann in Wohnung überfallen: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach einem Raub in einer Wohnung in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der beiden Tatverdächtigen. Bereits am 11. August waren zwei unbekannte Personen in eine Wohnung in der Breiten Straße eingedrungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort verletzten die Täter demnach den 36-jährigen Bewohner mit Schlägen gegen den Kopf und den Oberkörper. Mit 1.500 Euro Bargeld und einer Apple-Watch verließen sie anschließend die Wohnung.

So wird einer der Tatverdächtigen beschrieben:

männlich, ca. 35 Jahre alt

normale Statur

dunkler Bart

weißes Basecap mit Emblem

weißes T - Shirt mit Aufschrift in Höhe der Brust links

Jeans

weiße Stoffschuhe der Marke Nike

trug während der Tat dunkle Einmalhandschuhe

Wer Hinweise zu dem Verdächtigen oder dessen Komplizen geben kann, wird gebeten, sich mit Hinweis auf das Aktenzeichen 202301037951 unter der Telefonnummer (05322) 554 80 bei der Polizei zu melden - auch anonyme Hinweise sind möglich.

