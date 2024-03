Stand: 24.03.2024 19:55 Uhr Mann fällt auf Fakeprofil rein und wird mit intimen Fotos erpresst

Ein 28-Jähriger aus Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist nach dem Versenden von intimen Fotos erpresst worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann auf ein Frauen-Fakeprofil hereingefallen. Er sei von unbekannten Tätern aufgefordert worden, eine vierstellige Summe zu überweisen, hieß es. Andernfalls würden die Fotos in seinem Social-Media-Freundeskreis verschickt. Der 28-Jährige kam der Forderung nicht nach und erstattete Anzeige. Die Masche, auf die der Mann hereingefallen ist, wird Sextortion genannt: Mit Fakeprofilen werden Personen über Social-Media angeschrieben und in sexuell aufgeladenen Chats aufgefordert, intime Fotos zu verschicken. Anschließend erpressen die Täter ihre Opfer. Die Polizei rät, kein Geld zu verschicken und Anzeige zu erstatten.

