Stand: 13.06.2024 15:34 Uhr Mann droht mit Messer: Großer Polizeieinsatz in Bad Sachsa

Ein 42-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) einen mehrstündigen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilte, befand sich der Mann zu diesem Zeitpunkt offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Demnach wurden die Beamten von Verwandten, die im gleichen Haus leben, kontaktiert, weil der mit einem Messer bewaffnete 42-Jährige randalierte. Mithilfe der Beamten konnten sich die beiden Verwandten in Sicherheit bringen. Der Mann habe sich dann bedrohlich mit dem Messer auf die Einsatzkräfte zu bewegt, sodass diese Verstärkung anforderten, sagte eine Sprecherin. Experten einer Verhandlungsgruppe der Polizei Braunschweig hätten den 42-Jährigen schließlich nach mehrstündigen Gesprächen zur Aufgabe bewegt. Laut Polizei wurde der Mann widerstandslos festgenommen und später in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

