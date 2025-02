Stand: 06.02.2025 09:59 Uhr Mann bei Party in Göttingen mit scharfem Gegenstand verletzt

Eine Eskalation auf einer Geburtstagsfeier hat am Mittwochmittag in Göttingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe ein 33-Jähriger einen 38-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand attackiert und unter anderem im Gesicht verletzt, teilte die Polizei mit. Nachdem ein Notruf eingegangen war, entsandte die Polizei vorsichtshalber mehrere Streifenwagen. Eine vielbefahrene Straße wurde gesperrt. Schlussendlich waren alle Teilnehmer der Geburtstagsfeier bereit, auf der Wache auszusagen. Der angegriffene 38-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Details zum Hintergrund des Streits sind ihr zufolge noch unklar.

