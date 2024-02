Stand: 18.02.2024 12:46 Uhr Mann bei Date mit Internet-Bekanntschaft mit Messer bedroht

Ein 24 Jahre alter Mann aus Einbeck (Landkreis Northeim) ist bei einem ersten Treffen mit einer Internetbekanntschaft mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht worden. Die Männer hatten sich auf einer Internet-Plattform kennengelernt und am Samstagabend zu einem Treffen in Markoldendorf verabredet. Zunächst hätten die beiden sich normal unterhalten, sagte der 24-Jährige der Polizei. Plötzlich habe der noch unbekannte junge Mann dann aber ein Messers und einen Teleskopschlagstock gezogen und von dem 24-Jährigen Bargeld und dessen E-Scooter gefordert. Er habe sich aus der Situation nur retten können, weil er Pfefferspray dabei hatte und dieses dann auch eingesetzt habe, so die Polizei. Auf der Flucht versetzte ihm der Unbekannte einen Schlag mit dem Schlagstock.

