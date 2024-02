Stand: 14.02.2024 12:20 Uhr Mädchen in Straßenbahn bedrängt: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Mann in einer Straßenbahn in Braunschweig ein Mädchen bedrängt haben soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 18. Januar. Demnach war das Mädchen im Grundschulalter um 7.17 Uhr in die Straßenbahnlinie 4 Richtung Radeklint gestiegen. In der Bahn habe ein Mann sie dann bedrängt. Andere Fahrgäste hätten beobachtet, wie das Mädchen versucht habe, auszuweichen. Der Polizei zufolge kam eine unbekannte Frau dem Kind zur Hilfe und schubste den Mann weg. Andere Fahrgäste hätten den Mann schließlich aus der Bahn gedrängt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Anfangsverdachts einer Sexualstraftat und sucht nach den Fahrgästen der Straßenbahn und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

