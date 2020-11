Stand: 12.11.2020 09:21 Uhr MAN: Betriebsrat bricht Gespräche über Stellenabbau ab

Die Zukunft für die Beschäftigten des MAN-Werks in Salzgitter bleibt weiter ungewiss. Der Konzernbetriebsrat hat die Gespräche über den geplanten Stellenabbau bei dem Lkw- und Bushersteller abgebrochen. Laut IG Metall ist das Management von MAN nicht zu Verhandlungen bereit und keinen Millimeter von den Kahlschlag-Plänen abgerückt. Das Unternehmen hatte im September angekündigt, weltweit bis zu 9.500 Stellen zu streichen. Aus Sicht der IG Metall sind in dem Werk in Salzgitter etwa 1.400 Stellen in Gefahr.

