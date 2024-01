Stand: 11.01.2024 10:09 Uhr Loch im Schiffsrumpf: Feuerwehr bewahrt Frachter vor Kentern

Auf dem Mittellandkanal bei Braunschweig ist ein Frachter am Mittwochmorgen beinahe gekentert. Durch ein Leck strömte Wasser in den Rumpf. Der Kapitän des niederländischen Motorschiffs bemerkte dies rechtzeitig und legte im Braunschweiger Hafen an, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst versuchte der Schiffsführer, das Wasser selbst abzupumpen. Weil die Bordpumpen jedoch nicht ausreichten, rief er die Feuerwehr zu Hilfe. Diese rückte mit einer Hochleistungspumpe an. Eine Spezialfirma löschte zudem einen Teil der Ladung, damit das Schiff weniger tief im Wasser liegt. Dadurch konnte verhindert werden, dass der Frachter kentert, so die Feuerwehr. Ein Taucher dichtete das Leck ab. Die Ursache für den Riss im Rumpf ist noch unklar. Eine Gefahr für die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es.

