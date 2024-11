Stand: 26.11.2024 07:29 Uhr Lkw verliert Hunderte Liter Pflanzenöl in Braunschweig

In Braunschweig hat ein Lastwagen Hunderte Liter Pflanzenöl verloren. Laut Feuerwehr hatte sich die Ölspur von der Autobahn 2 bis in die Braunschweiger Innenstadt erstreckt. Der Lkw-Fahrer gab an, dass er am Montag auf der Autobahn stark bremsen musste, sodass in Folge geladene Behälter mit 1.000 Litern Fassungsvermögen beschädigt wurden. Erst beim Zwischenstopp in der Braunschweiger Innenstadt habe er den Schaden bemerkt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die gesamte Menge ausgelaufen war. Das Pflanzenöl wurde mit Bindemittel aufgenommen. Die Autobahnpolizei ermittelt.

