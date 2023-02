Stand: 23.02.2023 10:14 Uhr Lauter Knall erschreckt Menschen in Südniedersachsen

Ein lauter Knall hat am Mittwoch viele Menschen in Südniedersachsen erschreckt. Bei der Polizei seien zahlreiche Anrufe eingegangen, hieß es. Die Anruferinnen und Anrufer vermuteten eine Explosion. Zu hören war das Geräusch nach Angaben eines Polizeisprechers in großen Teilen Südniedersachsens, unter anderem in Einbeck, Northeim, Göttingen und Friedland. In Göttingen kontrollierte die Polizei vorsorglich die Bomben-Blindgänger am Schützenplatz. Sie sollen Ende März geräumt werden. Später teilte die Bundeswehr mit, dass ein Kampfflugzeug den Knall verursacht hat. Der Tornado des Luftwaffengeschwaders "Immelmann" habe bei einem Übungsflug kurzfristig Überschall-Geschwindigkeit erreicht, sagte eine Sprecherin des Luftfahrtamtes der Bundeswehr.

