Stand: 27.02.2024 10:06 Uhr Ladendieb stiehlt teures Parfüm - und pustet 3,8 Promille

Ein Dieb hat sich am Montagnachmittag in einer Drogerie in Northeim Parfüm in die Tasche gesteckt - drei Artikel im Wert von mehr als 400 Euro, wie die Polizei mitteilte. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und rief die Polizei. Die Beamten stellten bei dem 25-jährigen Northeimer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab den Angaben zufolge 3,8 Promille. Dem Mann ging es nicht gut, wie die Polizisten feststellten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

