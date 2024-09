Krise der Autobranche: Förderung für Elektro-Autos - ja oder nein? Stand: 22.09.2024 17:45 Uhr Vor dem Spitzentreffen zur Krise der Automobilbranche hat Wirtschaftsminister Habeck Fördermaßnahmen für E-Autos in Aussicht gestellt. Niedersachsenmetall spricht sich nun gegen Prämien aus.

Eine mögliche Neuauflage der Elektroauto-Prämie sei wenig hilfreich, um die Probleme in der Auto-Industrie zu lösen, sagte Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt vor dem am Montag stattfindenden Autogipfel. Gleiches gelte für eine Abwrack-Prämie für funktionierende Verbrenner. Die Akzeptanz für Elektroautos lasse sich nicht "herbeisubventionieren", so Schmidt weiter. Die Krise sei die Folge von Eingriffen der Politik, wenn es um das Entwickeln von Antriebstechnologien gehe.

Habeck: Kein "Zickzackkurs" bei E-Autos

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuletzt neue Kauf-Anreize für E-Autos in Aussicht gestellt. Zum einen kündigte er Steuervorteile für elektrisch betriebene Dienstwagen an und zum anderen günstigere Abschreibungsbedingungen für gewerblich genutzte Elektro-Fahrzeuge. Zudem warnte Habeck vor einem "Zickzackkurs" bei Elektroautos. An dem Autogipfel per Videokonferenz nehmen laut Wirtschaftsministerium neben dem Verband der Automobilindustrie und der Gewerkschaft IG Metall die größten Hersteller - unter anderem VW - und Autozulieferer teil.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW