Krise bei VW: Hubertus Heil will Kurzarbeitergeld verlängern Stand: 14.12.2024 10:57 Uhr Bundesarbeitsminister Heil (SPD) will die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf maximal zwei Jahre verdoppeln, um die Lage beim angeschlagenen Autobauer VW zu entschärfen. Die IG Metall begrüßt die Ankündigung.

"Es geht darum, die VW-Standorte zu erhalten, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern und die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu schultern", sagte Hubertus Heil der "Augsburger Allgemeinen". Es sei Aufgabe des Staats, diese Lösung mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik zu begleiten. Am Mittwoch werde das Bundeskabinett die neuen Kurzarbeitsregeln per Verordnung beschließen.

IG Metall: "Verlängerung gibt Beschäftigten etwas Sicherheit"

Es sei "gut, dass die Bundesregierung jetzt handelt und die Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate verlängern will", sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Viele Unternehmen in unterschiedlichen Branchen befänden sich momentan in schwerem Fahrwasser und die Kurzarbeit nehme zu. "Die Verlängerung gibt den Beschäftigten etwas Sicherheit. Und sie hilft, Fachkräfte zu halten", so die Gewerkschaftsvorsitzende weiter. IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban betonte, dass auch die Unternehmen ihren Beitrag leisten, auf Massenentlassungen verzichten und zukunftsfähige Produkte entwickeln müssten.

Tarifgespräche gehen am Montag weiter

Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat verhandeln derzeit über einen neuen Haustarif für den Autobauer. Der Konzern will unter anderem die Löhne um zehn Prozent kürzen und bringt betriebsbedingte Kündigungen sowie Werksschließungen ins Spiel. Die Arbeitnehmerseite hatte vor Beginn der Verhandlungen ein selbst entwickeltes Zukunftskonzept entwickelt, das VW jedoch ablehnte. Am Montag gehen die Verhandlungen weiter. Die IG Metall will noch vor Weihnachten eine Einigung erzielen.

