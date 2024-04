Stand: 15.04.2024 18:16 Uhr Kreistag Holzminden ist gegen Austritt von Bodenwerder-Polle

Der Kreistag von Holzminden hat sich am Montag für den Erhalt des Landkreises in seiner jetzigen Form und Größe ausgesprochen. So heißt es in einer Resolution, die alle Fraktionen auf den Weg gebracht hatten. Der Beschluss fiel einstimmig bei einer Enthaltung. Das teilte ein Kreissprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Der Kreistag reagierte damit auf einen Streit mit der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, dessen Rat Anfang März den Samtgemeindebürgermeister beauftragt hatte, Gespräche über einen möglichen Wechsel der Samtgemeinde in den Nachbarkreis Hameln-Pyrmont zu führen. Auslöser war der Beschluss des Landkreises Holzminden, die Oberschule in Bodenwerder 2028 zu schließen. Die Resolution hat rechtlich keine Folgen. Der Samtgemeindebürgermeister von Bodenwerder-Polle, Sebastian Rode (SPD), will die Gespräche mit beiden Kreisen erstmal weiterführen, um auszuloten, ob ein Wechsel machbar ist und was er bringen würde.

