Stand: 15.09.2023 17:37 Uhr Kollision mit Auto: 59-jähriger Radfahrer stirbt

Bei einem Unfall in Wolfsburg ist am Freitagmorgen ein 59-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kollidierte der Mann an einer Kreuzung mit einem Auto. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Die 60 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt nun die näheren Umstände des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragte zudem einen Gutachter. Zeugen des Unfalls, die noch nicht von Polizeibeamten befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 80 97 00 zu melden.

