Stand: 12.04.2025 11:51 Uhr Kohlekraftwerk Mehrum: 130 Meter hoher Kühlturm gesprengt

Der Abriss des stillgelegten Kohlekraftwerks in Mehrum (Landkreis Peine) geht weiter. Am Samstagvormittag wurde der 130 Meter hohe Kühlturm gesprengt. Fachleute hatten dazu Löcher in den Sockel des Turm gebohrt und darin insgesamt 150 Kilogramm Sprengstoff deponiert. Dieser hat die 13.000 Tonnen Stahl und Beton des Kühlturms kontrolliert in sich zusammensacken lassen. Seit neun Uhr waren die Straßen um das Kraftwerk herum gesperrt. Dennoch waren die Zufahrtsstraßen zeitweise durch zahlreiche Schaulustige blockiert. Auch auf den Feldern um das Kraftwerk herum haben Menschen die Sprengung verfolgt. Bereits im Oktober waren zwei jeweils 70 Meter hohe Aschesilos gesprengt worden. Nach dem Kühlturm soll in diesem Jahr auch noch der 250 Meter hohe Schornstein gesprengt werden. Bis 2027 soll das Kohlekraftwerk vollständig abgerissen sein.

