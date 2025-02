Stand: 25.02.2025 08:30 Uhr Feuerwehr löscht Brand auf Kraftwerksgelände in Mehrum

Am ehemaligen Kohlekraftwerk in Mehrum (Landkreis Peine) hat es gebrannt. Das Feuer war am Montagvormittag in einem alten 400 Tonnen schweren Elektro-Trafo ausgebrochen, der gerade demontiert wurde. Das hat die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln mitgeteilt. Sie vermutet, dass beim Abbau des Trafos Rückstände von Öl in Brand geraten sind. Rund 60 Feuerwehrleute aus den Ortswehren in Mehrum, Equord, Ohlum, Hohenhameln, Clauen (alle Landkreis Peine) und Hämelerwald (Region Hannover) waren im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin. Das stillgelegte Kohlekraftwerk wird aktuell abgerissen. Auf dem Gelände will ein Lebensmittelkonzern eine Pommes-Fabrik bauen.

