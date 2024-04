Kinder zum Essen gezwungen? Kita-Mitarbeiterin geht in Berufung Stand: 03.04.2024 08:04 Uhr Die wegen Nötigung und Freiheitsentzugs verurteilte Sozialassistentin einer Kindertagesstätte in Nesselröden (Landkreis Göttingen) geht in Berufung. Sie war zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Angeklagte habe fristgerecht gegen das Urteil Berufung eingelegt, teilte ein Gerichtssprecher mit. Damit geht der Fall an das Landgericht Göttingen. Das Amtsgericht Duderstadt hatte die 45-Jährige vor knapp zwei Wochen zu 4.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Frau in fünf Fällen Kinder mit Gewalt zum Essen gezwungen hatte. Zudem soll sie ein quengelndes Kind eingesperrt haben.

Videos 2 Min Kinder zum Essen gezwungen: Geldstrafe für Kita-Mitarbeiterin Das Amtsgericht Duderstadt sieht die Nötigung in fünf- und Freiheitsberaubung in einem Fall, als erwiesen an. (21.03.2024) 2 Min

Kita-Mitarbeiterin wäre vorbestraft gewesen

Mit der Verurteilung zu 110 Tagessätzen à 40 Euro wäre die Kita-Mitarbeiterin vorbestraft gewesen. Das ist man ab 90 Tagessätzen. Die Nebenkläger hatten zudem ein Berufsverbot gefordert. Das hatte der Richter in Duderstadt aber abgelehnt.

