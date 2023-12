Stand: 06.12.2023 13:32 Uhr Kellerbrand in Göttingen ist drittes Feuer in Mehrfamilienhaus

Aus noch unbekannter Ursache hat es am Dienstagabend zum dritten Mal in einem mehrgeschossigen Haus in der Göttinger Sollingstraße gebrannt. Diesmal brach das Feuer im Keller aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang dichter, schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz in den Keller des Gebäudes. In einem Gemeinschaftsraum für Fahrräder brannten Altreifen, die schnell gelöscht werden konnten. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Das Haus ist Feuerwehr und Polizei nicht unbekannt. Erst im März dieses Jahres hatte es ebenfalls in diesem Haus einen Brand gegeben und auch im Januar brannte Sperrmüll in einem Flur des Hauses.

