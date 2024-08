Stand: 26.08.2024 09:00 Uhr Kellerbrand in Göttingen - Zehnjähriger zeitweise vermisst

Am Sonntagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen-Weende gebrannt. Das Feuer war laut Feuerwehr im Keller ausgebrochen. Die Rauchsäule war den Angaben zufolge deutlich über dem Stadtteil zu sehen. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde ein zehnjähriges Kind noch im Inneren des Hauses vermutet. Feuerwehrleute suchten deshalb mit Atemschutz das stark verrauchte Treppenhaus ab - bis das Kind wohlauf außerhalb des Hauses entdeckt wurde. Über eine Drehleiter rettete die Feuerwehr gleichzeitig vier Personen aus vier Wohnungen. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen