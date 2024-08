Stand: 28.08.2024 14:48 Uhr Kein Lohn? Krise bei Grotrian-Steinweg in Braunschweig

Der Braunschweiger Klavierbauer Grotrian-Steinweg steht vor einer Krise. Rund 35 Beschäftigte haben seit Wochen keinen Lohn erhalten. Das hat die IG Metall auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigt. Die Gewerkschaft will den Fall vor das Arbeitsgericht Braunschweig bringen. Man habe jedoch bisher keinen Kontakt zum chinesischen Eigentümer, der Parsons Music Group, herstellen können, hieß es. Bereits das Juni-Gehalt wurde demnach verspätet gezahlt, und für Juli und August fehlten die Zahlungen komplett. Grotrian-Steinweg verfüge in Deutschland über kein eigenes Kapital mehr, was die Situation weiter erschwere. Die IG Metall versucht nun, über diplomatische Kanäle eine Lösung zu finden.

