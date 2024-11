Stand: 22.11.2024 10:08 Uhr Wolfsburg: Junger Mann greift mehrere Frauen am Hauptbahnhof an

Ein 22 Jahre alter Mann hat in Wolfsburg mehrere Frauen angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte er am Dienstagvormittag in der Halle des Hauptbahnhofs zunächst eine 17-Jährige nach einer Zigarette gefragt. Als sie verneinte, bedrohte der Mann die Jugendliche und warf ihr einen Gegenstand ins Gesicht. Als sie flüchten wollte, habe der Täter ihr mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen, so die Polizei. Anschließend verfolgte und bedrohte er eine 40-jährige Frau auf dem Bahnhofsvorplatz. Eine 20-Jährige wollte ihr helfen und wurde vom Angreifer geschlagen und auf den Boden geschubst. Polizeibeamte konnten den Mann später aus einem Zug holen und zu einer Dienststelle bringen. Laut Polizei befand er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Deshalb wurde er in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

