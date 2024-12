Stand: 22.12.2024 10:17 Uhr Jugendliche in Salzgitter bei Streit mit Erwachsenen verletzt

In Salzgitter ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Erwachsenen und zwei Minderjährigen eskaliert. Laut Polizei wurden die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Sie erlitten demnach Schnittwunden am Kopf und an der Hand, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, ebenso ob die Beteiligten sich kannten. Die beiden mutmaßlichen Täter, ein 21- und ein 23-Jähriger, wurden von der Polizei festgenommen und zur Wache gebracht. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2024 | 08:00 Uhr