Stand: 03.04.2024 21:37 Uhr Insolvenz: Wie groß ist die Lücke bei der Landesgartenschau?

Am Gründonnerstag hat die Trägergesellschaft der Landesgartenschau Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) beim Amtsgericht Goslar ein Insolvenzverfahren beantragt. "Wir sind zahlungsunfähig", sagte Ulrike Bode, eine der beiden neuen Geschäftsführerin, dem NDR Niedersachsen. Wie hoch die offenen Forderungen sind und weitere Einzelheiten nannte sie mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht. Auch der vorläufige Insolvenzverwalter Franc Zimmermann hielt sich am Mittwoch gegenüber dem NDR bedeckt. Am Freitag gebe es ein Gespräch - in der kommenden Woche wisse er mehr, teilte er mit. Die Landesgartenschau Bad Gandersheim hatte im vergangenen Jahr 425.000 Menschen angelockt - etwas weniger als kalkuliert. Mehrkosten hatte es unter anderem dadurch gegeben, dass die "Laga" ein Jahr verspätet beginnen konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2024 | 19:00 Uhr